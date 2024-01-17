В Госдуме предложили отправлять россиян в зону СВО за развод Депутат Милонов предложил отправлять в зону СВО разводящихся россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести наказание для разводящихся россиян. Во время заседания комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства он заявил, что за расторжение брака можно штрафовать граждан на 100 тысяч рублей или отправлять в зону спецоперации на обязательные работы. Видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

Штраф в 100 тысяч или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку, — высказался Милонов.

Во время заседания депутаты обсуждали инициативу ЛДПР о выплате 10 тысяч рублей молодоженам, которые заключат брак до 35 лет. Инициативу партии в комитете поддерживать не стали.

Юрист по семейному праву Людмила Александрова ранее заявила, что увеличение сбора за расторжение брака до 1200 рублей будет способствовать росту дохода в бюджете. Она также отметила, что отмена госпошлины за заключение брака не будет иметь особого значения для россиян, поскольку при твердом желании вступить или расторгнуть брак никакие сборы их не остановят.