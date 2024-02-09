В Госдуме предложили отправить подростков на заводы Депутат Нилов: решить проблему дефицита кадров можно за счет подростков

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Для молодых россиян в возрасте до 18 лет необходимо упростить процедуру трудоустройства на промышленные предприятия, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» автор соответствующего законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что кадровый голод на заводах ограничивает выпуск продукции, в то время как подростки работают в основном курьерами, промоутерами и операторами колл-центров.

Депутат напомнил, что с началом СВО Трудовой кодекс дополнили положением, в соответствии с которым во время экстренных ситуаций правительство может точечно устанавливать особые условия труда, в том числе продленный рабочий день, работу в ночное время и в выходные. При этом в ТК не говорится о привлечении подростков к труду в подобных ситуациях.

Нилов посчитал необходимым это исправить, пишет издание. Он предложил устанавливать в отдельных организациях и предприятиях особенности трудоустройства граждан в возрасте до 18 лет при условии, что они осваивают либо уже освоили программу среднего профобразования. Привлекать подростков к работе при этом разрешается только после прохождения медосмотра, обучения их правилам охраны труда и при наличии наставника на рабочем месте.

Речь не идет о работе на рудниках или на вредных химических производствах — мы говорим о возможности более широкого использования труда молодых людей, получающих профильное образование, — объяснил парламентарий.

По его словам, инициатива направлена на расширение возможностей трудоустройства молодежи, а также на снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. При этом привлечение подростка к труду возможно только при его личном желании и если это не наносит вреда здоровью и основному учебному процессу, резюмировал Нилов.

Ранее депутаты Госсовета Республики Татарстан предложили разрешить привлекать подростков с 16 до 18 лет к труду на вредных и опасных производствах. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подчеркнула, что подобная мера не решит вопрос нехватки кадров, но зато чревата необратимыми последствиями для здоровья несовершеннолетних.