В Госдуме предложили отменить ряд штрафов для автомобилистов «Известия»: в ГД намерены отменить штрафы за невключённые поворотники и грязные номера

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждения, подготовлен в Госдуме. Документ предусматривает смягчение наказания, например, за невключённые поворотники или грязные номера, сообщают «Известия».

В частности, речь идёт о наказании грязный номер, <...> забытые дома права или документы на машину, <...> невключённый указатель поворота. <...> Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями, — отмечается в публикации.

Внесение подобных поправок в законодательство в пояснительной записке называется вынужденной мерой, поскольку при выполнении всех условий, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, в России может возникнуть дефицит автотранспорта.

Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям, — считает автор законопроекта, депутат Николай Новичков.

Также издание подчеркивает, что в документе предусмотрен полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав. Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.