В Госдуме предложили отменить налоги для председателей советов домов Депутат Разворотнева: необходимо отменить налоги для председателей советов домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует отменить налоги для председателей советов многоквартирных домов или добавить их деятельность к списку разрешенных для самозанятых, предложила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что люди пенсионного возраста, которые работают в совете дома, начинают снимать с себя полномочия, так как им выгоднее получить индексацию к пенсии.

Учитывая небольшой размер вознаграждения, остающегося после уплаты 43% обязательных взносов, для многих пенсионеров выгоднее получать ежегодную индексацию пенсий. В результате люди пенсионного возраста, работающие в совете дома, снимают с себя полномочия, — пояснила парламентарий.

Среди вариантов решения проблемы также рассматривают изменения в Жилищный кодекс, которые однозначно признают деятельность активистов добровольной. Разворотнева уточнила, что заседание с участием депутатов и представителей профильных ведомств по данному вопросу состоится 25 марта. Депутат выразила уверенность, что вместе с Минстроем, Минфином и Минтрудом удастся найти решение.

Эксперты фонда «Институт экономики города» ранее предложили изменить порядок сбора оплаты за ЖКУ, куда входит отопление, водоснабжение, вывоз мусора, мытье подъездов и другие услуги. Деньги предлагается переводить не напрямую управляющей компании, а на специально созданные счета.