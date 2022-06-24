В Госдуме предложили отменить налоги для малоимущих Депутат ГД Миронов заявил о необходимости отменить налоги для малоимущих россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением отменить подоходный налог для малоимущих россиян. По его мнению, эти средства можно будет компенсировать с помощью повышения налогов на доходы от 50 млн рублей в год, говорится на сайте партии.

Минфин предлагает точечные льготы, которые затронут небольшое количество граждан. В то время как сегодня необходимы более масштабные, системные решения. Мы предлагаем полностью освободить от НДФЛ малоимущих, граждан с доходами ниже прожиточного минимума, — а это около 20 миллионов человек, — заявил Миронов.

Также он считает, что налоговая планка для граждан, получающих сверхдоходы, должна быть повышена, поскольку их активы должны работать на благо отечественной экономики.

На доходы от 50 миллионов рублей в год мы предлагаем установить ставку в 18%. Повышение затронет несколько десятков тысяч человек, которые до санкций годами выводили свои сверхдоходы за границу, вкладывали их в иностранные активы, — отметил политик.

По его словам, соответствующий пакет инициатив фракция уже внесла в Госдуму и теперь ожидает ответной реакции.

Ранее в Подмосковье ввели налоговые льготы для инвесторов, вложивших основные средства в строительство объектов стоимостью не менее 50 млн рублей. Им снизят ставку налога на прибыль организаций на 4,5% процентных пункта в течение четырёх последовательных налоговых периодов.