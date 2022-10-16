В Госдуме предложили отмечать одиноких отцов госнаградами Депутат ГД Останина: отцы-одиночки достойны госнаград

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Нина Останина

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что мужчины, в одиночку занимающиеся воспитанием детей, заслуживают особую поддержку государства. По ее мнению, таких отцов следует отмечать госнаградами, сообщает URA.RU.

Мужчины, воспитывающие детей в одиночку, конечно, заслуживают поддержки и особого внимания со стороны государства, и можно и нужно подумать о том, чтобы они удостаивались за это государственной награды, — сказала парламентарий.

В России в третье воскресенье октября отмечается День отца. Праздник официально появился в РФ год назад. В 2022 году он выпал на 16 октября.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отцы-одиночки из России смогут получать материнский капитал после смерти матери детей, не имевшей российского гражданства. Кроме того, в некоторых случаях маткапитал теперь можно разделить между детьми.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет отцам-одиночкам право требовать у бывших жен алименты. На судебные разбирательства у отцов будет три года с момента рождения ребенка.