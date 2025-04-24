В Госдуме предложили отдать гонорары иноагентов бойцам СВО Депутат Кошелев предложил передать доход артистов-иноагентов бойцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме подготовили законопроект, разрешающий использовать гонорары артистов-иноагентов на реабилитацию участников спецоперации, сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Владимира Кошелева. Документ также предполагает списание средств со специальных счетов иностранных агентов в пользу восстановления инфраструктуры новых регионов.

Установить право осуществлять списание средств со специального счета иностранного агента на цели восстановления (создания) инфраструктуры и содействия экономическому развитию Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в целях предоставления услуг медицинской реабилитации участникам специальной военной операции, членам их семей в силу закона, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил автор инициативы, документ должен закрыть существующие лазейки, позволяющие иноагентам получать доходы в обход закона. Политик указал на схемы с передачей прав третьим лицам «за 1 рубль», после чего доверенное лицо официально переводит средства обратно артисту через, например, криптовалюты. Предполагается, что новый закон будет иметь обратную силу — то есть распространится на всех, кто уже получил статус иноагента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий закон об иноагентах. Теперь в реестр могут включаться лица, поддерживающие антироссийские действия международных организаций и иностранных властей, а также граждане, содействующие угрозам безопасности страны. Кроме того, иноагентами могут признаваться россияне за сбор информации о военно-технической деятельности России.