Жителям новых регионов России могут «обнулить» часть кредитов Госдума предложила освободить жителей новых регионов РФ от украинских кредитов

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Депутаты Госдумы и члены Совфеда предложили освободить жителей новых регионов России от обязанности выплачивать кредиты, оформленные в украинских банках. Соответствующий законопроект был опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). По словам авторов инициативы, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Законопроектом устанавливается, что не подлежат принудительному исполнению обязательства по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины, — говорится в документе.

Согласно тексту законопроекта, парламентарии также предлагают установить запрет на принудительное исполнение документов о взыскании денег с государственных предприятий по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Эту же меру предлагают распространить и на муниципальные предприятия. Установленный срок запрета — до 1 января 2026 года. При этом подчеркивается, что исключение будет сделано для социальных выплат, в том числе пенсий по потере кормильца, выходных пособий и оплате труда лиц, трудоустроенных по договору.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее установило кредитный рейтинг Украины на уровне «СС». По мнению аналитиков, ситуация в стране остается неопределенной, однако она может улучшиться при снижении интенсивности боестолкновений и возвращении части беженцев.