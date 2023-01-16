В Госдуме предложили освободить от мобилизации еще одну категорию мужчин Депутат Госдумы Казанков предложил освободить от мобилизации единственных руководителей компаний

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что в России следовало бы освободить от мобилизации учредителей и директоров компаний в случае, если они являются единственными руководителями. По его словам, это небольшая группа граждан, которая приносит экономике существенную пользу.

Думаю, более правильным было бы дать отсрочку предпринимателям, которые являются единственными учредителями и руководителями предприятия. При условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники, — заявил Казанков.

Он считает, что эта мера должна касаться и тех, кто уже был мобилизован для участия в спецоперации. Казанков предложил их демобилизовать в том же порядке, как и отцов троих и более детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минздраву России подготовить и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации. Предложения ведомств должны быть подготовлены к 1 февраля 2023 года.