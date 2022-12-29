В Госдуме предложили оказывать соцподдержку всем вдовам военных В Госдуму внесли законопроект об оказании соцподдержки всем вдовам военных

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вячеслав Володин

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о предоставлении социальной поддержки всем вдовам военных, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Сейчас помощь оказывается исключительно женщинам, которые проживают одни или с детьми. Члены ГД предложили распространить привилегии и на тех вдов, которые проживают с родителями и другими членами семьи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители страны находятся в долгу перед солдатами и офицерами, защищающими Россию.

Государственная Дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан, — сказал он.

Ранее президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов заявил, что семьи призванных на военную службу в рамках мобилизации получат бесплатную квоту не лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанке. По его словам, подобное стало возможно после обращения адвоката к председателю правительства РФ с предложением о создании бесплатного хранилища генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для участников военной операции на Украине.