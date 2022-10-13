В Госдуме предложили оказывать платную военную помощь другим странам Депутат Госдумы Миронов предложил оказывать военную помощь дружественным странам за деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России пора поделиться своими военными новинками с дружественными странами на платной основе, заявил в Telegram-канале депутат Госдумы и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его мнению, западным странам, поставляющим Украине современные образцы вооружения, «будет не до смеха», когда у Ирана или Северной Кореи появятся российские новинки.

Так, может быть, России пора пойти дальше и поделиться своими военными высокотехнологичными новинками с несколькими своими друзьями? Помочь, например, Ирану с выведением военных спутников, предоставить Северной Корее возможность использовать ГЛОНАСС, — предложил Миронов.

Так он прокомментировал новость о том, что несколько иностранных спутников в интересах заказчиков из дружественных РФ стран могут быть запущены в следующем году на российских ракетах.

Ранее Минобороны России сообщило, что космические войска РФ проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Также контролируются состав и состояние зарубежных орбитальных группировок. В ведомстве уточнили, что в течение года за пусками ракет на Земле вели наблюдение дежурные средства российской системы предупреждения, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО.