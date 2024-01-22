В Госдуме предложили ограничить срок перерасчета коммунальных платежей ЛДПР предлагает ограничить срок перерасчета коммунальных платежей до 90 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму направили законопроект, согласно которому устанавливаются ограничения в 90 дней для перерасчета платежей добросовестных владельцев недвижимости по инициативе поставщиков коммунальных услуг, передает РИА Новости со ссылкой на авторов проекта — депутатов фракции ЛДПР. Предложенные изменения затрагивают статью 155 Жилищного кодекса РФ.

Депутаты нашей фракции регулярно получают обращения граждан по поводу систематического и порой необъяснимого повышения платы за коммунальные услуги за прошлые периоды <...>. ЛДПР предлагает защитить добросовестных собственников помещений от возможных изменений размера платы за истекший период и перерасчета платежей в большую сторону, — заявил лидер фракции Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что все платежи за ЖКХ должны быть понятны и прозрачны для граждан. В настоящее время Жилищный кодекс подробно регулирует обязанности граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, но при этом добросовестные плательщики не защищены законом от возможных увеличений размеров платежей.

Ранее юрист Петр Гусятников напомнил, что россияне вправе требовать перерасчет за некачественное оказание коммунальных услуг. По его словам, при отключении горячей воды и отопления в некоторых случаях коммунальщики делают его автоматически. Но если этого не происходит, жильцы многоквартирных домов могут обратиться в управляющую компанию самостоятельно.