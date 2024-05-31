В Госдуме предложили ограничить продажи металла в Европу Депутат Чепа: надо меньше продавать металла в Европу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно меньше продавать в Европу металла, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, Россия должна поддерживать торговые отношения с европейскими странами только по выгодным направлениям.

Парламентарий объяснил, что нужно меньше продавать металла, зерна и удобрений в Европу. Однако полностью прекращать сотрудничество с европейскими странами не следует, поскольку можно дальше продавать им определенные товары, но только по выгодным условиям.

Мы просто привыкли с ними торговать. Вот весной они стали покупать много металла, но надо же понимать, куда и на что он идет. Стоит прекратить продажу того, что им выгодно и сохранить торговлю только по направлениям, выгодным нам. Может, тогда желание развивать украинский конфликт в Европе станет меньше, — отметил депутат.

Ранее Евросоюз в марте увеличил закупки в России железа, стали и алюминия. Уточняется, что это произошло из-за кратного роста спроса в Бельгии и Германии. Как отмечается, Россия увеличила экспорт железа и стали в Европу в марте в 1,7 раза, до €328 млн. Это случилось впервые с мая 2023 года. Таким образом, в мае этого года Москва заняла позицию основного поставщика металлов в ЕС.