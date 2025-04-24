В Госдуме предложили ограничить электросамокаты Нечаев предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

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Скорость передвижения на электросамокатах в городах России следует ограничить до десяти километров в час, заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, передает телеканал «Россия 24». Депутат сослался на личный инцидент: несколькими днями ранее он сам едва не пострадал от наезда.

Давайте ограничим скорость, например, 10 км/ч. <…> Скорость пешехода около 5 км/ч при быстрой ходьбе. Вот, может, две скорости пешехода достаточно? — отметил Нечаев.

Крупнейшие сервисы аренды электросамокатов в России с начала сезона выписали 26,6 тысячи штрафов и заблокировали 190 тысяч пользователей. Общее количество штрафов выросло в четыре раза за год. Среди основных нарушений: неправильная парковка (70%), езда по тротуарам (15%) и использование самокатов вдвоем (10%). Треть блокировок пришлась на несовершеннолетних. Сервисы связывают рост штрафов с улучшением систем мониторинга и расширением сотрудничества с властями.

До этого «Яндекс» предложил четыре принципа регулирования аренды электросамокатов: лимит на количество СИМ, ограничение скорости, штрафы за нарушения и верификацию возраста. Эти меры направлены на повышение безопасности и гармоничную интеграцию СИМ в город. Инициативы будут обсуждаться с операторами и властями.