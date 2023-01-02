В Госдуме предложили предоставить бесплатный проезд для школьников зимой Депутат Госдумы Власов предложил предоставить учащимся средних школ бесплатный проезд зимой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учащиеся средних школ должны получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте в зимний период, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. В связи с этим он направил обращение главе Минтранса Виталию Савельеву, с письмом ознакомились журналисты RT. Депутат подчеркнул, что весной 2021 года вступил в силу закон, запрещающий принудительную высадку детей до 16 лет из общественного транспорта, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд.

Власов считает, что из-за заблокированной транспортной карты или злоупотребления водителя и контролера школьник рискует надолго остаться на улице в период холодной погоды.

В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка, — говорится в тексте обращения.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, вводящий ответственность для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта. Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработал Минтранс. Согласно документу, кондуктор или водитель не может высадить ребенка-безбилетника, не достигшего возраста 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.

Ранее следствие и прокуратура начали проверку сообщений о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток. У школьницы был проездной билет, однако водитель транспортного средства решил сократить маршрут. При этом билет ребенка аннулировали.