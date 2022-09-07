В Госдуме предложили обучать школьников распознавать террористов Депутат ГД Бутина предложила обучать школьников профайлингу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьный класс

Навыки оценки поведения человека на основе его внешности и поступков могут пригодиться современным детям, для этого нужно ввести соответствующие уроки в школах, убеждена член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, это поможет эффективно бороться с нарастающей террористической угрозой в стране, пишет «Парламентская газета».

Это может стать эффективным механизмом противодействия террористической угрозе, что сегодня особенно актуально в районах, граничащих с территориями проведения специальной военной операции. Обладающие навыками профайлинга люди могут помогать правоохранительным органам, — пояснила парламентарий.

Бутина напомнила, что профайлинг активно использовали при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи, после чего даже внесли изменения в закон о транспортной безопасности. Она считает, что сегодня такие навыки помогут вычислить не только террориста, но и, например, школьного стрелка.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Пермском университете в 2021 году студент Тимур Бекмансуров признал свою вину в полном объеме. В результате трагедии погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка.