Володин поручил обсудить запрет продажи вейпов школьникам Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения по возможному запрету вейпов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с вейпами и внести предложения о возможности их запрета, передает ТАСС. По его словам, речь идет о здоровье несовершеннолетних.

Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам - комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи - изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов, — сказал Володин на заседании палаты.

28 декабря в подъезде многоэтажного дома на улице Ферина в Уфе нашли тело девятиклассницы, у которой при себе обнаружены вейп и курительная жидкость. По информации РЕН ТВ, изо рта 15-летней школьницы шла пена, спровоцированная, вероятно, отеком легких. СМИ сообщает, что тело девятиклассницы обнаружил сосед — девочка лежала у двери своей квартиры, где проживала с родителями и сестрой.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что на данный момент нет точных данных, насколько электронные сигареты вреднее для организма человека, чем обычная табачная продукция. По его словам, вейпы могут содержать вызывающие привыкание добавки.