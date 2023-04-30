В Госдуме предложили обсудить перенос выходных с января на май Вице-спикер Госдумы Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Соответствующую инициативу он намерен сделать темой круглого стола, на котором будут присутствовать представители Минтруда.

Даванков представил данные последнего опроса экспертно-аналитического центра партии о том, когда, по мнению россиян, должны быть майские выходные. Согласно им, 60% респондентов поддерживают предложение парламентария. Депутат также направил министру труда Антону Котякову копию законопроекта партии о переносе длинных выходных с января на май.

Ранее парламентарий обратился к губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями, чтобы продлить выходные в этом году.

20 апреля Минтруд напомнил, что на первой майской неделе будет всего четыре рабочих дня: с 2 по 5 мая, после будут выходные с 6 по 9 мая, а за ними вновь следует короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 10 по 12 мая.