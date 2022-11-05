В Госдуме предложили обсудить отказ от новогодних мероприятий Володин предложил россиянам обсудить отказ от новогодних мероприятий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос, поддерживают ли россияне отказ от новогодних мероприятий в 2022 году. Среди вариантов, которые он предложил пользователям Сети, значатся полный отказ от всех мероприятий, частичные ограничения и празднование в прежнем режиме. Большинство людей проголосовали за второй вариант.

Меньше двух месяцев остается до Нового 2023 года. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов? — спросил Володин.

По состоянию на 10:10 5 ноября 66% его подписчиков захотели оставить только детские мероприятия и новогодние елки, 23% высказались за отмену любых празднований, 11% — за проведение новогодних мероприятий в прежнем режиме.

По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.

Ранее стало известно, что на совещании у петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства было принято решение об отмене общегородских мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Аналогичное решение было принято до этого в Ленинградской области.

Кроме того, новогодние празднества и фейерверки отменили в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.