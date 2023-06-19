В Госдуме предложили обменять Навального, Яшина и Кара-Мурзу на Ассанжа Депутат ГД Кузнецов предложил обменять Навального, Яшина и Кара-Мурзу на Ассанжа

Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Заключенные в России политики Алексей Навальный, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурзы могут быть переданы Украине в рамках обмена «гражданскими пленными», заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. По его словам, также он попросит у представителей украинского офиса обсудить с западными партнерами возможность передачи России основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Предложу офису украинского омбудсмена подумать и обсудить с западными кураторами идею поменять на пророссийских граждан Украины Навального, Яшина, Кара-Мурзу, чтобы они попросили за Яшина в обмен на Ассанжа, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что идея об обмене «гражданскими пленными» была направлена директору ФСБ РФ Александру Бортникову. По его словам, это необходимо для спасения жизни людей и укрепления репутации России. Кузнецов добавил, что речь идет об освобождении содержащихся в тюрьмах и СИЗО пророссийских граждан Украины, обвиняемых в оказании помощи ВС России и сотрудничестве с Москвой. В обмен на них Россия должна передавать своих диссидентов, убежден депутат.

В интервью изданию «Украина.ру» Кузнецов заявил, что в украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч человек, которые проходят по разным статьям, но в целом «обвиняются в симпатии к России, в сотрудничестве с Россией, в поддержке политики России, в помощи армии России».

Ранее правозащитница и журналистка Ева Меркачева сообщала, что руководство различных следственных изоляторов подтверждало членам ОНК факт наличия в их учреждениях пленных украинцев. Но при этом членов ОНК не пропускали к ним, заявляя, что участники комиссии не имеют права наблюдать за их содержанием, поскольку пленные не являются административно задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными по уголовным делам.