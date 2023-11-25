В Госдуме предложили объединить русские народы Депутат Хамзаев предложил принять закон о едином русском народе

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В России нужно принять федеральный закон о русском народе, который объединит все национальные группы на территории страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, пора вернуть единство, которое было при СССР, когда существовало понятие «советский народ».

Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие «русский», — пояснил депутат.

Хамзаев добавил, что при этом ни в коем случае нельзя нивелировать ценность национальных языков. Они имеют огромное значение, потому что каждый национальный язык «вписан в свои республиканские конституции», заключил депутат.

Ранее заместитель главы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский заявил, что слово «русский» содержит не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека, которая не всегда захватывает географические границы, но проявляется у людей в других странах в их особом отношении к своему Отечеству. По словам замглавы, в текущих реалиях как никогда важно говорить на эту тему.