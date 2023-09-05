В Госдуме предложили новый предмет для воспитания патриотизма у школьников Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным предметом в школе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России необходимо создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ, с таким обращением к министру просвещения РФ обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. В своем письме, которое имеется в распоряжении RT, парламентарий указал, что за последние 20 лет власти в значительной степени реализовали программы по развитию патриотического воспитания молодежи. При этом немалую роль в развитии патриотизма играет именно история родного края, подчеркнул депутат.

Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю также разработать федеральную концепцию изучения истории своего родного края, — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, важно знакомить детей с местной историей, традициями, культурными особенностями, биографиями известных и заслуженных земляков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов заявил, что в школах и вузах следует устраивать встречи участников СВО с детьми и молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию. Парламентарий считает, что обязанность по организации встреч ветеранов с молодежью необходимо возложить на образовательные учреждения, причем патриотическая работа должна вестись на протяжении всего образовательного процесса.

При этом стало известно, что расходы правительства на патриотическое воспитание граждан выросли втрое и составили 11,4 млрд рублей. Изначально на эти цели закладывалось лишь 5 млрд рублей. По мнению экспертов, рост расходов указывает на высокую степень важности воспитания молодежи для государства.