В Госдуме предложили новые варианты скидок для малоимущих Депутат Бессараб: механизм скидок для малоимущих можно изменить за счет налогов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России может появиться новый механизм скидок для малоимущих, рассказала в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, это может стать разрешение регионам снижать ставки налогов для магазинов, которые работают с этой категорией граждан.

Мы можем в самом ближайшем времени рассмотреть варианты. <...> Например, разрешить регионам снижать стоимость имущественного налога, земельного налога для тех торговых сетей, которые готовы предоставлять скидку малоимущим гражданам в регионе, — пояснила депутат.

Также она напомнила, что в Госдуме неоднократно предлагали рассмотреть возможность введения социальных скидочных карт, по которым, в частности, многодетные семьи могли бы получать скидки в торговых сетях. Парламентарий подчеркнула, что одним из президентских поручений для властей регионов стало взаимодействие с торговыми сетями по партнерским договоренностям о скидках для многодетных семей.

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