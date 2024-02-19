В Госдуме предложили новые меры поддержки работающих пенсионеров Депутат Бессараб: работающим пожилым людям можно повысить пенсионные баллы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо разработать новые меры социальной поддержки работающих пенсионеров, заявила в беседе с «ФедералПресс» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в частности, для этой категории граждан нужно повысить пенсию до 10 баллов как лицам трудоспособного возраста. Сейчас этот показатель составляет три балла.

Для индексации пенсий работающим пенсионерам есть все предпосылки, но сегодня есть существенные проблемы именно в нехватке финансов. Поэтому прорабатываются другие варианты помощи, — пояснила депутат.

Еще одной мерой поддержки парламентарий назвала введение фиксированной выплаты для работающих пенсионеров, размер которой можно индексировать. При этом законодатель подчеркнула, что основной упор на рынке труда должен быть сделан именно на пенсионеров, в том числе на их интеграцию в трудовые процессы, дополнительное обучение и разработку стимулирующих механизмов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что индексация пенсии происходит первого числа месяца, следующего после увольнения. Парламентарий напомнил, что выплаты неработающим пожилым россиянам увеличили на 7,5% с начала 2024-го.