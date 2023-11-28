В Госдуме предложили новые меры борьбы с фейками в Сети Депутат Немкин: цифровые платформы обяжут срочно удалять деструктивный контент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме идет работа над законопроектом, в соответствии с которым цифровые платформы по аналогии с соцсетями будут модерировать свое содержание, оперативно удаляя деструктивный контент, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он пояснил, что в условиях информационной войны, развязанной Западом против России, фейки в Сети стали одним из основных способов дестабилизации ситуации в стране.

В Госдуме сегодня разрабатывается законопроект, который обяжет платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, по аналогии с соцсетями. Он затронет, в частности, такие платформы, как «Яндекс.Музыка», где Роскомнадзор сегодня в ручном режиме выявляет деструктивный контент, — отметил депутат.

По его словам, нарушители будут наказываться серьезными штрафами. Пользователям парламентарий посоветовал сохранять критическое мышление и не доверять всему увиденному, например, в анонимном Telegram-канале или запрещенной соцсети: с большой вероятностью это окажется недостоверной информацией. Законодатель порекомендовал доверять только официальным СМИ, которые уделяют серьезное внимание проверке всех фактов.

Если новость действительно стоит вашего внимания, то профессиональные журналисты обязательно добудут этот факт для вас в чистом виде, все остальное лучше игнорировать, — резюмировал Немкин.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест пресс-секретаря Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.