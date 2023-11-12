В Госдуме предложили новые льготы для детей из многодетных семей Депутат Слуцкий предложил бесплатный проезд детей из многодетных семей на отдых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о праве для детей младше 17 лет из многодетных семей на бесплатный проезд до места отдыха и обратно, сообщает ТАСС. В документе предлагается компенсировать потери в доходах, возникающих в результате установленной льготы, за счет средств из федерального бюджета.

Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России, — говорится в законопроекте.

Агентство отмечает, что такая льгота коснется детей из семей, имеющих три и более ребенка. Также говорится, что стоимость отдыха в России увеличилась на 35%, а 51% россиян во время отпуска не покидают дома. Главной причиной отказа от семейного отдыха называется нехватка средств, отметил политик.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой на парламентских слушаниях «Реализация демографической политики: проблемы, перспективы и законодательные решения» заявил, что необходимо разработать закон, который дает многодетным семьям преимущества. Эти «конкретные вещи» депутат рассчитывает сделать в совместной работе с правительством, однако там он не видит «изменения идеологии», которому «пора случиться».