В Госдуме предложили новую льготу для одной категории россиян Депутат ГД Федоров предложил ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Знак «инвалид» на автомобиле в Москве

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, необходимо ввести единую федеральную льготу на транспортный налог, написал депутат Госдумы Евгений Федоров в письме главе Минтруда Антону Котякову. Как пишет RT, парламентарий отмечает, что для родителей детей-инвалидов наличие машины является важнейшей жизненной потребностью.

Федоров указал на то, что в некоторых регионах практика освобождения от уплаты налога уже существует. По его словам, в ряде областей налог можно не платить, если мощность двигателя не превышает определенный показатель. При этом, как отметил депутат, есть и такие субъекты, где семьи с детьми-инвалидами полностью освобождены от транспортного налога.

В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства, — говорится в тексте обращения.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить использование материнского капитала на покупку автомобиля. Соответствующий законопроект депутат внесла на рассмотрение нижней палаты парламента.