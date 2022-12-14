В Госдуме предложили новозеландский метод борьбы с курением Депутат Хамзаев предложил запретить продажу табака тем, кто родился после 1 января 2009 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал решение новозеландского правительства, запретившего продажу табака всем гражданам страны, кто родился после 1 января 2009 года. В разговоре с «Лентой.ru» политик подчеркнул, что в этом вопросе российским властям необходимы такие меры, чтобы которые позволят государству вести затяжную борьбу с представителями табачного бизнеса, выпускающими новые альтернативы обычному табаку.

Это очень мудрое и правильное решение (о запрете продажи табака. — NEWS.ru) правительства Новой Зеландии, которое я полностью поддерживаю. Важно, чтобы политика государства не напоминала белку в колесе, когда мы вводим какие-то антитабачные законы, а табачное лобби тут же откатывает нас на пять-шесть лет назад, выпуская альтернативы обычному табаку, — высказался Хамзаев.

Депутат уверен в том, что в России необходимо принять аналогичный закон. При этом парламентарий считает, что эффект от него удастся почувствовать лишь через определенный срок, когда категория граждан 2009 года рождения достигнет совершеннолетия. По мнению Хамзаева, к этому моменту у них пропадет зависимость от табака.

К сожалению, у нас очень развит табачный лоббизм, он у нас крайне агрессивен. При этом государству выгодно бороться с табакокурением, ведь таким образом мы уменьшим число сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических. Важно двигаться в интересах здоровья граждан, а не краткосрочных экономических выгод, — заявил политик.

Ранее врач-терапевт Ольга Кадырова рассказала, что существует много способов бросить курить, но к наиболее действенным можно отнести только три: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия. Использование никотинозамещающих средств, по словам Кадыровой, может повлиять на психологическую зависимость, чтобы побороть поведенческий стереотип. Однако физиологическая зависимость от никотина при этом сохраняется.