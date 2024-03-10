В Госдуме предложили новое применение блинам Депутат Говырин предложил оценивать доход россиян блинами вместо шаурмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что «индекс шаурмы» в России нужно заменить на «индекс блинов», поскольку восточный фастфуд резко подорожал, передает РИА Новости. В преддверии Масленицы он рассказал, как рассчитать «индекс блинов» и организовать бизнес по продаже блинов.

Из-за роста цен на шаурму ее больше нельзя использовать для определения реальных доходов россиян. В связи с этим лучше заменить шаурму или американский бигмак на блюда российской кухни — блины. <...> Потребительский индекс надо привязывать к блинам и расширить их в сегменте уличной еды российских городов, — сообщил Говырин.

Он также рассказал, как рассчитывается «индекс шаурмы»: из средних доходов человека в том или ином регионе высчитываются средние расходы (стоимость аренды квартиры, прожиточный минимум), затем эта сумма делится на цену шаурмы и на 30 (дней месяца). Благодаря этому можно определить, сколько порций человек может себе позволить на свободные деньги в течение месяца.

Ранее сообщалось, что популярный и понятный для обывателей «индекс бигмака» труден при подсчете, потому что «Макдоналдс» использует локальных поставщиков сырья и его стоимость может отличаться в каждой стране. Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов отметил, что статус «Макдоналдса» и качество еды отличаются: в западной Европе и США это скорее дешевая закусочная, в то время как в Восточной Европе и Азии — семейное кафе.