В Госдуме предложили не выдавать ипотеку должникам по алиментам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать в выдаче ипотечных кредитов гражданам, имеющим крупные долги по алиментам. Свою инициативу он изложил в обращении на имя главы Минфина Антон Силуанова, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что при одобрении ипотеки банки изучают кредитную историю заемщика, его платежеспособность и другие важные критерии, гарантирующие возврат кредита. При этом не принимают во внимание текущую или бывшую задолженность по алиментам, вызванную нежеланием гражданина их платить, а не отсутствием у него возможности для этого.