Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказывать в выдаче ипотечных кредитов гражданам, имеющим крупные долги по алиментам. Свою инициативу он изложил в обращении на имя главы Минфина Антон Силуанова, сообщает RT.
Парламентарий отметил, что при одобрении ипотеки банки изучают кредитную историю заемщика, его платежеспособность и другие важные критерии, гарантирующие возврат кредита. При этом не принимают во внимание текущую или бывшую задолженность по алиментам, вызванную нежеланием гражданина их платить, а не отсутствием у него возможности для этого.
Прошу вас рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам, — написал депутат.