В Госдуме предложили отказаться от мобилизации не служивших россиян Депутат Госдумы Матвеев предложил освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу

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В Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в закон о мобилизации внес депутат Госдумы Михаил Матвеев. Кроме того, он внес второй законопроект, предлагающий освободить от службы тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора наук. Документы опубликованы в думской электронной базе.

Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу, — указывается в документе.

Тем временем в 39 субъектах, среди которых Москва, по заверениям властей, прекратился призыв мобилизованных. В трех он уже возобновился. NEWS.ru продолжает следить за приостановкой призыва и составил обновленную карту таких субъектов РФ.

14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизационные мероприятия планируется завершить в течение ближайших «двух недель». По его словам, власти уже мобилизовали 220 тысяч человек. При этом документов о прекращении мобилизации власти не принимали, указ главы государства о призыве продолжает действовать до его отмены президентом.