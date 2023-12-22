В Госдуме предложили не наказывать россиян за старые посты в Сети В Госдуму внесли законопроект о сроках наказания за посты в социальных сетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу внесли законопроект о сроках давности по административным делам за посты в интернете. Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе. Автором инициативы выступил депутат Владислав Даванков. Ее актуальность объясняется необходимостью защитить интернет-пользователей от «необоснованных притеснений со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».

Текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные 5 или 10 лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 «Оскорбление» составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете, — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, предлагается исключить привлечение гражданина к ответственности за посты в Сети, которые он опубликовал более чем 60 или 90 дней назад. При этом предлагается сделать исключения из законопроекта на распространенные материалы о пропаганде наркотиков, педофилии, нетрадиционных сексуальных отношениях и публичных призывах к терроризму.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Госдуму внесли законопроект о запрете распространять в интернете фото и видео с изображением жестокости, в частности треш-стримы. По его словам, социальные сети обяжут выявлять подобный контент.