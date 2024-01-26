«Настучать ледорубами по головам»: в ГД предложили отправить агентов в США Милонов предложил возобновить спецоперации за рубежом и «настучать» достойным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

России нужно возобновить проведение специальных операций за рубежом, чтобы «настучали ледорубы по головам» тех, кто этого достоин, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые приводит портал Daily Storm, не помешало бы отправить представителей российских спецслужб в США. При этом влезать в конфликт на границе с Мексикой он не советует.

Распространить деятельность наших спецслужб экстерриториально, то есть возобновить зарубежные спецоперации, чтобы настучали ледорубы по головам тех, кто [этого] достоин, — заявил депутат.

В то же время Милонов отметил, что конфликт на границе США и Мексики не является достойным рычагом давления и это «не наши методы». По его словам, наркокартели поддерживаются ЦРУ и действуют под их покровительством. Американцы их потом «сами же и перегрызут», считает депутат.

Между тем решение о возможном выходе Техаса из состава США рассчитано на активизацию внутриполитического торга, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, данная процедура достаточно сложная и предусматривает целый ряд этапов. Он добавил, что политика США, колониальная по своей сути, приводит к тому, что страны-соседи находятся в очень тяжелом положении. В особенности страдают экономика и социальная сфера, отметил депутат.