В Госдуме предложили наносить маркировку на продукты из насекомых Депутат ГД Леонов: необходимо наносить маркировку на продукты из насекомых

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Если в России появятся продукты из насекомых, на них необходимо будет наносить соответствующую маркировку, заявил депутат Госдумы Олег Леонов. По словам парламентария, не все граждане готовы приобретать такую продукцию по религиозным или этическим причинам. Он направил соответствующее предложение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишет Lenta.ru.

Ряд граждан по этическим, религиозным или иным причинам не хотели бы приобретать пищевую продукцию с наличием веществ из насекомых. <...> В этой связи считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой «ГМО», — отметил Леонов.

Он подчеркнул, что регламенты Таможенного союза не требуют маркировать продукты из насекомых. Согласно закону, в России и ЕАЭС такие товары могут быть помечены как «пищевая продукция нового вида», из-за чего многие россияне могут просто не понять, из чего изготовлен продукт, уточнил парламентарий.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что российские производители осваивают изготовление еды, в основе которой лежит альтернативный белок из насекомых. По ее словам, пока эта продукция не пользуется популярностью у россиян, однако ситуация может кардинально измениться уже через несколько десятилетий.