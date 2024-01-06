В Госдуме предложили наказывать огромным штрафом за утечки данных Хинштейн: ГД рассматривает введение штрафа в 500 млн рублей за утечки данных

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Александр Хинштейн

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, сообщил глава комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с «ДумаТВ». По его словам, депутаты могут ввести штраф до 500 млн рублей за соответствующее преступление. Также рассматривается возможность привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас серьезной ответственности за это нет. Штраф в 100 тыс. рублей за миллионные утечки это несерьезно. Мы предлагаем ввести штрафы, в том числе и оборотные: максимальная санкция — полмиллиарда рублей в случае вторичной утечки. А также уголовную ответственность, которой на сегодняшний день нет, — заявил Хинштейн.

Рост утечек в России продолжается по объективных причинам, добавил депутат. По его словам, речь идет о попытках преступных группировок и спецслужб Украины осуществить хакерские атаки на инфраструктуру страны.

Законопроект об ужесточении наказания внесла «Единая Россия». Согласно предложениям единороссов, для нарушителей кратно увеличатся штрафы, а также появится риск лишиться свободы до 10 лет. Депутаты отметили, что сейчас на черном рынке можно купить персональные данные примерно о 80% населения России.