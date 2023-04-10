В Госдуме предложили наказывать часто жалующихся россиян Депутат ГД Марков предложил ГП РФ оценить идею наказания для злоупотребляющих жалобами

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Депутат Госдумы Евгений Марков предложил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову рассмотреть возможность введения административной ответственности для россиян, злоупотребляющих правом подавать жалобы в государственные органы. Текст письма парламентария имеется в распоряжении ТАСС. В нем Марков отметил, в частности, что проблема «бумажных войн», в процессе которых зачастую происходит распространение порочащих сведений, является злободневной и распространенной в различных сферах жизнедеятельности общества.

Очень важно соблюдать баланс между свободой выражения мнения при подаче обращений в госорганы и правами на защиту чести, достоинства и деловой репутации лица, на которое подана жалоба, — подчеркнул депутат.

В качестве примера он обратил внимание на «борьбу» с неугодными учителями через письма в комитет образования и прокуратуру. По словам Маркова, любое замечание педагога рассматривается в качестве повода для жалобы в госинстанции, «что негативным образом влияет на образовательный процесс».

Депутат также отметил, что под видом заботы об общественном благе граждане пытаются причинить вред другим людям. Кроме того, подобные обращения вынуждают ведомства тратить силы на проверки. Страдает и деловая репутация человека, на которого была подана жалоба. В этой связи Марков попросил генпрокурора дать оценку целесообразности подготавливаемого им законопроекта с поправками в КоАП РФ об установлении административной ответственности за злоупотребление правом на обращение с заявлением в органы госвласти или местного самоуправления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал всех раненых участников спецоперации, которых лишили выплат, поставить об этом в известность профильный думский комитет или правоохранительные органы. При этом он подчеркнул, что случаи невыплат и бюрократические проволочки составляют не более 1% от количества участников СВО.