В Госдуме предложили наградить воронежца, защитившего детей от стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить воронежского жителя, который защитил детей от стрельбы, орденом мужества, передает РИА Новости. Военный летчик из Воронежа, прикрывавший детей, получил ранения и сейчас находится в больнице.

Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом мужества. Подобный поступок достоин уважения и признания. Благодарю за отвагу, бескорыстную помощь и желаю скорейшего выздоровления! — заявил Чернышов.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в Воронеже неизвестный открыл огонь посреди улицы и ранил военного летчика. Telegram-канал Readovka писал, что пострадавший мужчина закрыл собой троих детей и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве на улице Твардовского произошел конфликт между тремя мужчинами, в результате которого один горожанин из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону двоих человек и скрылся. Один из пострадавших был доставлен в медучреждение, второму была оказана медицинская помощь на месте. Пострадавшими оказались сотрудники Росгвардии, которые в момент инцидента были не при исполнении.