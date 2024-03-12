В Госдуме предложили наградить экипаж рухнувшего под Иваново Ил-76 Картаполов: экипаж рухнувшего Ил-76 достоин награды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены экипажа, которые погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области, достойны награды, считает председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Он выразил уверенность в том, что летчики делали все возможное, чтобы минимизировать последствия на земле. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Наши летчики, все без исключения, во время внештатных ситуаций делают все, чтобы спасти самолет, а если это не получатся, то минимизировать последствия на земле. У наших летчиков это в крови. Я уверен, что и в этом случае ребята делали то же самое, но выводы надо делать по результатам комиссии. Ребята достойны награды, и Министерство обороны сделает все, что должно, — подчеркнул парламентарий.

Самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. У него произошло возгорание в одном из двигателей. Во время полета на борту самолета находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Telegram-канал Baza сообщил, что пилот разбившегося самолета увел горящий борт от падения на жилой массив, когда понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома. По данным канала, самолет совершал учебный полет и рухнул в лесополосе в районе кладбища.