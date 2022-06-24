В Госдуме предложили национализировать газ и нефть после заявлений Германии Депутат Госдумы Новиков предложил национализировать все отрасли добычи природных ресурсов в РФ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил NEWS.ru, что национализация российского сегмента «Северного потока — 2» станет серьезнейшим превышением полномочий со стороны правительства ФРГ. По его словам, подобные действия необходимо будет опротестовать и одновременно заняться национализацией в России всех отраслей добычи природных ресурсов.

Что касается перспектив нашей газовой отрасли в принципе и всего, что касается природных ресурсов, то нам стоит озаботиться национализацией всего этого хозяйства. С тем, чтобы доходы от продажи национального достояния не делились между бюджетом и частным бизнесом, а полностью шли в российский бюджет и на цели национально-экономического и социального развития нашей родины, — заявил Новиков.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Минфин ФРГ рассматривает возможность национализации части «Северного потока — 2», проложенной на немецкой территории. Предлагается отрезать ее от остальной части трубопровода и соединить трубы, ведущие с суши на море, с мобильным терминалом СПГ для прокачки газа из плавучих терминалов.

Журналисты отмечают, что такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем, не говоря уже о реакции России.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что торопиться с оценками такого шага ФРГ пока не стоит. Юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы, отметил он.