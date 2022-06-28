В Госдуме предложили на три года частично отменить транспортный налог Милонов предложил отменить транспортный налог на три года для покупателей российских авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, купивших автомобили российского производства. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

Милонов заявил о шансе восстановить объемы производства для отечественных автопроизводителей после того, как страну покинули зарубежные производители. У российской отрасли появилась возможность совершить качественный рывок, государству следует ей помочь, считает депутат.

В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года, — подчеркнул автор инициативы.

Милонов также назвал допустимым повторный запуск программы утилизации старых машин, что позволит увеличить продажи, и предоставление субсидий для покупки новых автомобилей отечественного производства.

Ранее стало известно, что профессор Института бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов заявил, что создание и выпуск новых конкурентоспособных отечественных автомобилей может занять до пяти лет. Вместе с этим он подчеркнул, что машины должны быть новыми, для этого на них нужно установить современные двигатели.