В Госдуме предложили Минюсту признать Бориса Акунина иноагентом

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Комиссия Государственной Думы, которая занимается расследованием вмешательства иностранных стран во внутренние дела России, обратилась к Минюсту РФ с запросом признать писателя Григория Чхартишвили (он же Борис Акунин) иностранным агентом. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале комиссии, где отмечается, что комиссия видит для этого решения все основания.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г. Ш. Чхартишвили (Б. Акунина). По мнению комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов, — заявили в комиссии.

Ранее Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Акунина включили в реестр под номером 12830.

Вскоре глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на предмет оправдания терроризма после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России.