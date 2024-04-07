В Госдуме предложили Макрону поступить «по-мужски» на Украине Депутат Шеремет призвал Макрона лично возглавить французских военных на Украине

Фото: IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет призвал французского лидера Эммануэля Макрона встать во главе войск республики на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, у политика появился шанс «поступить по-мужски».

Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус. У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России, — сказал Шеремет.

В то же время парламентарий призвал народ Франции повлиять на власти и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский». Шеремет добавил, что президент Украины уже «уничтожил здоровое мужское население Украины», чтобы как можно дороже продать то, что осталось от «растоптанной им страны».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал французского лидера Эммануэля Макрона пособником атаки на «Крокус Сити Холле». Он отметил, что высказывания и поступки главы республики доказывают его причастность к трагедии. Он добавил, что спонсорами трагедии наряду с президентом Франции являются еще несколько западных руководителей.