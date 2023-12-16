В Госдуме предложили лишить юных россиян «детского шампанского» Депутат Хамзаев предложил запретить «детское шампанское» в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Название «детское шампанское» в России необходимо запретить, а его производителей — наказывать за популяризацию алкоголя среди детей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от фракции «Единая России» Султан Хамзаев. Парламентарий добавил, что готовит соответствующую инициативу.

Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют «детским шампанским» и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции, — сказал он.

Хамзаев призвал привлекать к ответственности производителей подобных продуктов за «фактический обман потребителей». Парламентарий добавил, что считает название «детское шампанское» оксюмороном.

Либо производите шампанское и платите акцизы и пр., либо производите детскую газировку, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба и Федеральная служба безопасности вскрыли две схемы уклонения от налогов при производстве пива. Суммы неуплаченных акцизов и НДС могут достигать несколько десятков миллиардов рублей.