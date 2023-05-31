В Госдуме предложили лишить удаленщиков-релокантов права работать в России Депутат Арефьев предложил лишить уехавших удаленщиков права работать и платить налоги в России

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Уехавшие из страны граждане, которые продолжают удаленно работать на компании в России, должны быть лишены такого права, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев. Как заявил он в беседе с Lenta.ru, это возможно сделать, в частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об НДФЛ в 13-15% для граждан, уехавших из России, но работающих удаленно на российские компании. Авторы инициативы полагают, что такая налоговая ставка должна сохраняться за ними даже в случае утраты статуса налогового резидента.

В этом вопросе я являюсь сторонником радикальных мер. Все, кто убежал из страны, должны прекратить отношения с нашим государством. Мы не нуждаемся в их налогах. У нас есть безработные люди, которые с радостью займут место уехавших. Раз уехали, пускай работают там, куда убежали, в том государстве, — высказал мнение политик.

Арефьев добавил, что таких удаленщиков необходимо лишить права платить налоги и работать в России.

Ранее правительство РФ предложило сохранить ставку НДФЛ для уехавших и работающих за рубежом дистанционно россиян на уровне 13-15%.