В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за осквернение флага

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Согласно ей, лиц с приобретенным гражданством могут лишить его за надругательство над флагом и гербом страны. Поправка дополняет список преступлений 24-й статьи законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства, пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Кроме того, лишать приобретенного гражданства смогут за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России.

Поправка должна дополнить перечень указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые одной из мер наказания станет лишение приобретенного гражданства. Кроме того, в этот список добавлены статьи Уголовного кодекса: 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 279 «Вооруженный мятеж» и 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Кроме того, согласно поступившей инициативе, лишать приобретенного гражданства смогут лиц, признанных виновными в получении и даче взятки, похищении человека, вымогательстве, разбое, грабеже, незаконном приобретении оружия. Предполагается, что такая мера может применяться к людям, причастным к истязаниям, хулиганству и вандализму.

Ранее стало известно, что президентская поправка также предполагает лишение приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ.