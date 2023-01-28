В Госдуме предложили «кратно» увеличить «болезненность» ударов России Депутат Морозов: после обстрела больницы в ЛНР следует усилить болезненность ударов России

Фото: Министерство обороны РФ

«Болезненность» ударов России должна быть увеличена. Такое мнение озвучил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. Причиной подобного высказывания стал обстрел больнице в Новоайдаре в ЛНР. Парламентарий также призвал к ликвидации высшего руководства Украины.

Ответ один и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена, — заявил Морозов.

Он добавил, что «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы» должно стать «важным делом» российских спецслужб и «наших высокоточных ударов», К группе лиц, предполагаемых к ликвидации, представитель фракции «Единая Россия» отнес в том числе высшее политическое руководство Украины, передает агентство.

Министерство обороны России 28 января сообщило, что ВСУ утром 28 января нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. По данным ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения. В Минобороны отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением.

Ранее депутат Олег Морозов сообщил, что в Госдуме ведется работа над мерами в отношении покинувших Россию и наносящих ей ущерб своими действиями граждан. По его словам, эти люди «могут и должны быть поражены в правах».

Кроме того, Морозов призывал задуматься над тем, чтобы лишать гражданства россиян, уехавших из страны и критикующих спецоперацию на Украине, хоть это и противоречит Основному закону.