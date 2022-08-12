В Госдуме предложили конфисковывать шумные автомобили В ГД рассмотрят законопроект, по которому могут конфисковать машину за чрезмерный шум

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за чрезмерный шум при использовании автомобиля и мотоцикла, сообщает «Российская газета». В частности, предлагается увеличить штраф до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении машину могут конфисковать на срок до трех месяцев или привлечь владельца к семи дням общественных работ.

Авторы инициативы заявляют, что основной шум идет из прямых выхлопных труб, поэтому необходимо устанавливать специальные устройства, снижающие его уровень. В случае принятия закона гражданам должны будут помочь получить права на такие приборы.

Зампред Госдумы Вячеслав Даванков считает, что подобные меры дадут возможность автомобилистам и мотоциклистам задуматься о вреде, который они наносят окружающим.

Три месяца на штрафстоянке — это по факту пропуск сезона и хороший повод привести транспортное средство в соответствие с законом. А неделя общественных работ поможет нарушителям понять, что они живут в обществе не одни, — утверждает он.

Ранее депутат Ярослав Нилов из ЛДПР сообщил, что очередной пакет поправок в главу 12 КоАП РФ, предусматривающую административную ответственность «за умышленное опасное (агрессивное) вождение», скоро будет внесен на рассмотрение Госдумы. Обсуждение законопроекта не прекращается уже более 10 лет: законотворцы никак не могут сформулировать суть нарушений так, чтобы трактовки были точны и однозначны.