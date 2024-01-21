Обстрелы украинскими войсками Донецка и участие Запада в этом станут одной из тем обсуждения на мероприятиях в совете Безопасности ООН с участием главы МИД России Сергея Лаврова, заявила представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Она добавила, что российская делегация отправится в Нью-Йорк в ближайшее время.
Удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие западных [стран в этом] <...> - все это станет предметом обсуждения Совета Безопасности ООН, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, — сказала Захарова.