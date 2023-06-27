В Госдуме предложили изымать участки россиян под стройку трамвайных путей

Фото: Артем Соболев / NEWS.ru

В Госдуме предложили изымать частные земельные участки под строительство трамвайных путей, пишут «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта. Парламентарии считают, что мера позволит обновить данный вид транспорта в регионах. Законодатели добавили, что мера повысит доступность транспорта в отдаленных микрорайонах и улучшит экологическую обстановку субъектов.

Речь идет об уточнении статьи 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования, — сказано в публикации.

Заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков заявил, что законопроект несет в себе риски для собственников, особенно, если на участке расположен объект недвижимости. По его словам, риск заключается в правильной оценке имущества при выплате компенсации.

Ранее Юрист Антон Палюлин заявил, что у должников не могут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, а также еду, одежду, обувь и инструменты для работы общей стоимостью до 10 тысяч рублей. Эксперт при этом уточнил, что предметы роскоши, например, украшения, дорогостоящая техника и дизайнерские аксессуары подлежат конфискации. По его словам, личный автомобиль тоже может быть исключен из списка предметов для дальнейшей конфискации, если его владелец является инвалидом.