В Госдуме предложили изменить условия доступа к YouTube Депутат Госдумы Горелкин предложил отменить безлимитный доступ к YouTube

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube. По его мнению, такая мера будет способствовать снижению износа оборудования.

Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100–200 рублей, — написал парламентарий.

Он предположил, что Федеральная антимонопольная служба не станет возражать, если участники рынка примут решение об отмене безлимитного доступа к YouTube сообща. С данной инициативой Горелкин выступил в ответ на публикацию в СМИ об ухудшении качества мобильного интернета за пределами Москвы.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что блокировка YouTube в России вряд ли целесообразна до появления полноценной альтернативы. Таким образом он прокомментировал сообщения иностранных СМИ о закупке Россией оборудования для блокировки видеохостинга и ряда других сервисов.